Il dettaglio che ha convinto Spalletti | la voce inquietante | di cosa ha paura

(Di domenica 20 agosto 2023) Lucianoè il nuovo ct della Nazionale italiana. Ha firmato un contratto fino al 2026, data dei prossimi Mondiali, dopo aver parlato con il presidente federale Gravina per l'intera giornata di ieri: non era del tutto sereno per la questione della clausola con il Napoli, temeva che i tifosi partenopei cambiassero idea nei suoi confronti, non voleva passare per traditore della città in cui ha scritto un pezzo di storia e dove ha lasciato il cuore, ma Gravina lo ha rassicurato. In questo caso il presidente del calcio italiano è stato un abile dirigente e ha messo a segno un grande colpo di mercato, assicurandosi il tecnico campione d'Italia in carica. Il tutto in pochi giorni. Da applausi. Il merito di Gravina è non aver avuto tentennamenti. Ha sceltofin dal primo istante in cui si è ritrovato senza ct e ha dialogato con il mister per ...