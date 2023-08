Il combattimento tra Elon Musk e Mark Zuckerberg è una guerra dell’ego

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Da diverse settimane, i Ceo di Twitter e Meta stanno alimentando l’interesse verso un duello che riesce facilmente a catturare l’attenzione di chiunque li sostenga o li critichi. L’idea di risolvere le controversie attraverso un confronto fisico rappresenta un’evoluzione naturale di una fase storica, quella moderna, in cui i conflitti di ego vengono risolti principalmente sul ring o in gabbia, anziché attraverso il progressivamente superato potere dell’argomentazione verbale. Questa traiettoria è stata inaugurata nel 2017 da Floyd Mayweather e Conor McGregor, che si sfidarono in un incontro di pugilato per stabilire in modo inequivocabile chi tra di loro fosse il migliore combattente sul pianeta terra. L’evento suscitò scalpore in quanto Mayweather, con un record di 49 vittorie su 49 incontri, rappresentava una leggenda nel mondo della boxe, mentre Conor McGregor era una stella ...