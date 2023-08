Il caso Zanza e il moralismo imperante

A partire dal look: "I maranza ( crasi di mar, marocchino, e, furfante in gergo milanese , ... Giuseppe Petronzi: "Serve per dichiarare che è avvenuto un fatto, quindi che in quell'azione ...A partire dal look: "I maranza ( crasi di mar, marocchino, e, furfante in gergo milanese , ... Giuseppe Petronzi: "Serve per dichiarare che è avvenuto un fatto, quindi che in quell'azione ...

Una via per il re dei playboy "Zanza ha reso celebre Rimini" Ma l ... il Resto del Carlino

Le inevitabili polemiche sulla proposta di intitolare una via di Rimini al mitico playboy Maurizio Zanfanti, e il destino di morire democristiani ...La proposta lanciata dalla madre, che rivela: "Ancora oggi ricevo le lettere delle ammiratrici". L’amico gestore di locali: "Ha fatto tanto per il turismo". No dell’Arcigay: "Modello superato".