Il caso Vannacci e i best seller di Amazon

(Di domenica 20 agosto 2023) Bisogna essere uno scrittore affermato per poter scalare le classifiche deidi? A quanto pare, ildel generale Roberto– prima di questa storia era alla guida dell’Istituto geografico militare di Firenze, poi è stato messo a disposizione delle Forze operative terrestri – dimostra che tutto questo è possibile. Il suo libro Il mondo al contrario – in cui si diceva, tra le altre cose, che gli omosessuali «non sono normali» e in cui si ribadiva che la pallavolista Paola Egonu non aveva tratti somatici che rappresentano l’italianità – è statodiin Italia. Un traguardo che, a un’occhiata superficiale, fa pensare a un grande numero di vendite. Ma che, invece, è molto condizionato dall’algoritmo con cui il ...

Il best seller in un giorno firmato dal Generale Robertosembra una granata a frammentazione prestabilita. Un ordigno bellico di struttura arcaica ... potesse esplodere come "" un librone ...Leggi anche, l'eroismo non è lo sprezzo del pericolo ma il valore degli ideali per cui si combatte, il generale è stato destituito dal comando: 'Odiare pedofili e ...A qualche giorno dell'esplodere del, il punto è diventato soprattutto la polarizzazione ...alla maggioranza parlamentare uscita dal voto del 25 settembre stanno difendendo e intervistando(...

Il generale Roberto Vannacci è sotto procedimento disciplinare per il suo libro "Il mondo al contrario", che contiene giudizi durissimi su omosessuali, migranti, femministe e ambientalisti. Il sindaco ...«I gay nell'esercito sono inadatti. È opportuno non dichiarare ed evidenziare la propria omosessualità. Anche nella mia carriera mi sono imbattuto in episodi di omosessualità e ho fatto in modo che ...