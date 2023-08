Il caso della deputata di FdI alla gogna perché bacia il fidanzato

(Di domenica 20 agosto 2023) Una foto su una spiaggia in riva al mare in cui viene immortalato il bacio fra due fidanzati. Detta così è difficile pensare al turbinio di polemiche che si è poi generato da quello scatto. Eppure così è andata soloi due fidanzati in questione erano unadi Fratelli d'Italia, Alessia Ambrosi, e il vice governatore socialdemocratico del Tirolo Georg Dornauer. Ilè stato sommerso dalle critiche, in particolare dai giovani del suo partito che gli hanno contestato la relazione con una esponente di un partito di destra. Unche ha riempito anche i giornali locali tanto da costringere il vice governatore a rispondere con un'intervista al «Tiroler Tageszeitung». «Queste foto delle nostre vacanze sono apparse contro la mia volontà soprattutto ...

"Non ero più ben visto dal verticeFederazione Calcio", si è difeso dalle accuse. Ma i rumors ...gran futuro a sfondare se non si dà loro l'occasione di mettersi in mostra Anche in questo......sul software o saranno integrati anche dispositivi hardware Qual è il principaled'uso del ...di più su Desdemona Qual è la differenza con Sofia Desdemona è una diva robotica e la cantante......quanto il territorio Russo è in vistaLuna durante il giorno terrestre, e allo stesso tempo la sonda non è coperta dalla Luna. Volendo, la Russia potrebbe anche rimandare l'allunaggio, nel...

Campi Flegrei, cosa fare in caso di eruzione NapoliToday

Una palese anomalia Riteniamo che non sia il caso di fare propaganda inutile su tematiche così delicate, il cui esito può determinare il futuro assetto della caccia in Italia. Auspichiamo, invece, che ...Secondo la denuncia dei genitori della ragazzina, di 14 anni ... mentre era ospite dei genitori nella casa di Caorle (Venezia). È in carcere. Nell’ordinanza di custodia cautelare firmata dal gip ...