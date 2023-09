(Di domenica 20 agosto 2023) Redazione - La Cassazione afferma che non esime il proprietario dalla responsabilità se il cane aggredisce altri simili o persone.

"Nell'area individuata per la costruzione del nuovo, e atteso, ospedale non c'è neanche più ilche annunciava la prossima destinazione d'uso della superficie " spiega la consigliera ...... tanto disastrate che da anni evidentemente dei privati hanno apposto il<< ATTENZIONE STRADA DISASTRATA >>." Il capogruppo della Lega, dopo aver effettuato un sopralluogo in zona ha ...

Colonia felina protetta, un cartello per indicare i luoghi dove i gatti ... Comune di Viterbo

Il cartello "bluff" su fine lavori 2027: "La mano di un vandalo. E' una ... il Resto del Carlino

Parla di emigrazione e suscita tanta meraviglia il nuovo murale dello street art Leonardo Cannistra'. L'opera è stata inaugurata giovedì ...Un lettore ha segnalato un cartello sbagliato a Cesena tramite l'applicazione 'Cesena segnala'. In pochi giorni è stato rimosso, dimostrando che è possibile affidarsi al senso civico dei semplici citt ...