(Di domenica 20 agosto 2023) È il giorno dell'esordio in Serie A della. La formazione di Massimilianoaffronta l'UdineseDacia Arena nella gara in programma alle 20:45. E mentre i giocatori, l'allenatore e ...

Si tratta di Franco, ex calciatore ...... lo storico ex calciatore dei bianconeri, Franco, ha parlato dei due giocatori, che a suo parere la Juventus dovrebbe tenersi stretti. Queste le parole delTra i tantissimi giocatori, campioni e non, transitati nei 100 anni degli Agnelli ci sono i Platini, i Bettega e ied è proprio ila raccontare la sua esperienza. Già in passato aveva ...

Il Barone Causio fa visita alla Juve: la frase sorprendente rivolta ad Allegri Corriere dello Sport

Franco Causio, ex calciatore di Juventus e Udinese, ha fatto visita al ritiro della Vecchia Signora, salutando i componenti del gruppo.È il giorno dell'esordio in Serie A della Juve. La formazione di Massimiliano Allegri affronta l'Udinese alla Dacia Arena nella gara in programma alle 20:45. E mentre i giocatori, l'allenatore e tutto ...