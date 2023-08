Così come l'eventuale rafforzamento dei poteriRegioni che scaturirebbe dal semaforo verde ... D'altronde, l'elezione diretta del premier senzanon esiste in nessun sistema elettorale ...UnaJan Topic companies è la Telconet fondata dal padre, specializzata in telecomunicazioni, ... Il terzo favorito per ilè invece l'ambientalista indigeno Yaku Perez, già terzo nel ...... è stata la feroce campagna scatenata dal giudice Fredy Orellana per escludere Semillas dalsulla base di irregolarità nella raccoltafirme per la sua fondazione, nel 2018. Il ...

Il ballottaggio delle complicate elezioni presidenziali in Guatemala Il Post

I due candidati sono Sandra Torres e Bernardo Arévalo: il secondo, progressista e anticorruzione, è dato favorito nei sondaggi ...Si ritrovano anche all'inizio di questo campionato Udinese e Juventus che si erano affrontate pure nell'ultima giornata della scorsa Serie A. Le due formazioni bianconere si troveranno davanti questa ...