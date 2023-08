Il 26 Agosto St Art Music Festival a Statte Taranto per aiutare i bambini curati nei reparti di Onco - Ematologia Pediatrica del SS

(Di domenica 20 agosto 2023) St. Artè un eventoale che il 262023 arriva alla sua seconda edizione. Prende vita a, dalle 20:30, in Piazzale Stazione e gode del patrocinio del Comune di. ...

Music Festival a Statte (Taranto) 26'23 dalle 20:30 Info. 0994743455 Instagram.com/st.artmusicfestival/ BIOGRAFIE DI ALCUNI DEGLI ARTISTI COINVOLTI TRISÅNTE Antonio Trisolini in ...Il timing indicato dalla premier Meloni al tavolo con le opposizioni coincide con quello fissato dalla Camera che, ad inizio, ha rinviato di 60 giorni l'esame della proposta di legge delle ...TARQUINIA - Con domenica 20si conclude la prima intensa settimana del DiVino Etrusco. Migliaia già i visitatori che ... alle 22 e alle 23, la performance con trampoli e alla videodi Nikki e ...

Arte in tv dal 21 al 27 agosto: Marina Abramovic, Albrecht Dürer e i ... Finestre sull'Arte

Ad Alberona chiusura di festa patronale con i Gemelli Diversi. L’appuntamento è per mercoledì 30 agosto alle 22 in piazza. Il gruppo nasce dalla combinazione di due gruppi precedentemente esistenti: ...In questo articolo parleremo proprio dell’avvio dell’autunno meteorologico ... I primi giorni di settembre saranno influenzati dall’incursione fresca di fine agosto, pertanto potrebbero presentare ...