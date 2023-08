Iapichino quinta e in lacrime | che delusione nel primo Mondiale

Nel salto in lungo ècon 6,82 Niente podio per Larissaai mondiali di atletica in corso a Budapest: l'azzurra, al termine di prove al di sotto dei suoi personali e con due nulli, chiude con 6,82 metri. ...OCCASIONE PERSA E pensare che la, forte della seconda posizione nel ranking mondiale del lungo, arrivava a questo appuntamento con i favori del pronostico. La scarsa esperienza nei grandi ...Nella econda giornata dei Mondiali di atletica Jacobs chiude quinto in semifinale e manca la finale dei 100 (dove l'oro va all'americano Noah Lyles).anche Larissanella finale nel lungo. Yeman Crippa è 12° nei 10.000m. Ludovica Cavalli si qualifica invece nella finale dei 1500m. In mattinata la seconda medaglia azzurra a Budapest: ...

Larissa Iapichino si conferma una delle grandi protagoniste del ... La fiorentina ha chiuso la finale iridata in quinta posizione con un 6.82 metri (+0.8 m/s) ottenuto all’ultimo tentativo, restando ...BUDAPEST (Ungheria) - Larissa Iapichino si è classificata al quinto posto nella finale del salto in lungo donne dei Mondiali di Budapest, con la misura di 6.82 ottenuta al sesto e ultimo salto a sua ...