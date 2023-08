Iachini | «Con Berardi la Juve è da scudetto»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023) Le parole di Beppe, ex allenatore della Fiorentina, sulla stagione e le ambizioni dellantus. I dettagli Beppeha parlato dellaa Tuttosport. PAROLE – «Non ci sono dubbi:è uno dantus. Domenico è pronto per fare la differenza anche in una big. Merita di giocare ai massimi livelli. In questi anni poi è cresciuto tanto anche sul piano della leadership in campo e nello spogliatoio: ha grandi qualità umane oltre che tecniche. Con un trio così lapuò vincere lo». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24