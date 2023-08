Hockey prato femminile | Europei 2023 | Spagna-Italia 2-0 Azzurre sconfitte ed eliminate

(Di domenica 20 agosto 2023) La doppietta di Alejandra Torres-Quevedo permette alladi superare l’per 2-0 nella seconda giornata della prima fase a gironi deglidisu: lesono così aritmeticamentee giocheranno per il 5° posto. A Mönchengladbach, in Germania, l’, che ora non potrà più centrare il pass diretto per le Olimpiadi di Parigi 2024, deve rinviare il tentativo di accesso ai prossimi Giochi ad uno dei due tornei di qualificazione olimpica che si disputeranno dal 13 al 21 gennaio 2024. Nel secondo match del Girone A l’, dopo aver ceduto per 0-6 al Belgio all’esordio, questa sera viene battuta per 0-2 dalla: a condannare le ...

Brutto ko all'esordio agli Europei di hockey su prato per l'Italia femminile, che ha ceduto al Belgio con un netto e pesante 6 - 0 nel gruppo A. Le azzurre partivano certamente senza i favori del pronostico e in effetti è arrivato ... Al via l'Europeo femminile di hockey su prato, in corso di svolgimento a Moenchengladbach fino al 26 agosto. L'Italia - qualificata grazie alla vittoria nel torneo di qualificazione svoltosi a Vilnius (Lituania) - figura nella ...

Partono male i Campionati Europei di hockey su prato per la Nazionale italiana al femminile. Le azzurre, che partivano nettamente sfavorite, hanno perso per 6-0 con il Belgio all’esordio nel Gruppo A.L'Italia dell'Hockey su prato femminile è pronta a vivere l'Europeo 2023 che si terrà dal 18 al 26 agosto a Monchengladbach, in Germania.