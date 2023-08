Highlights e gol Sassuolo-Atalanta 0-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 20 agosto 2023) Ildei gol e deglidi0-2, match valevole per la prima giornata della. I dirittisono in esclusiva della Lega diA e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto. CANALE YOUTUBE LEGAA CANALE YOUTUBE DAZN LE PAGELLE E I VOTI SportFace.