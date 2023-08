Hacker nordcoreani prendono di mira esercitazione USA-Corea del Sud

(Di domenica 20 agosto 2023) Un gruppo di, noto come Kimsuky, ha preso diun’congiunta tra USA edel Sud. Le imminenti esercitazioni estive di 11 giorni dell’Ulchi Freedom Guardianno a rafforzare la prontezza degli alleati contro le avanzate minacce nucleari e missilistiche delladel Nord .USA-del Sud presa dida

...l'obiettivo di convincere la leadership della Corea del Nord ad aumentare le vendite di armi alla Russia Mentre il volo atterrava in Corea del Nord è arrivata la notizia che gli......l'obiettivo di convincere la leadership della Corea del Nord ad aumentare le vendite di armi alla Russia Mentre il volo atterrava in Corea del Nord è arrivata la notizia che gli...

Hacker nordcoreani avrebbero violato le reti di un’impresa missilistica russa Agenzia Nova

Un gruppo di hacker nordcoreani, noto come Kimsuky, ha preso di mira un’esercitazione congiunta tra USA e Corea del Sud.E poi le Hawaii che bruciano, l’Ecowas che vuole intervenire in Niger, i colpevoli colombiani dell’omicidio di Villavicencio e l’alleanza per salvare ...