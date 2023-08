“Ha minacciato con una bottiglia di vetro” Scomparsa Kataleya | il gesto choc del padre della piccola | ricoverato dal 118

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 20 agosto 2023) Polizia a casa di Kata, ilminaccia di ferirsi con una. È successo nel pomeriggio del 19 agosto 2023 a Firenze, nello stabile dove i genitoribimbaal 10 giugno vivono dopo lo sgombero dell’ex hotel Astor. Non si sa bene cosa sia successo e da cosa sia scaturita la lite, fatto sta che l’uomo, Miguel Angel Chicclo Romero, ad un tratto hadi ferirsi con dei cocci di unadi. Alla fine è qui che la polizia deve intervenire per sedare gli animi tra lui e Kathrina Alvarez, la mammaKata. >> “È qui”., la telefonata del nonno al papà: “Ecco perché hanno preso lei” Sembra che non è la prima volta che capita e la polizia era già ...