Ha la fidanzata di FdI | uno scandalo per la sinistra | scoppia la bufera | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) L'hanno definita la “regina delle copertine” dell'estate 2023, Alessia Ambrosi, deputata veronese di Fratelli d'Italia. Non si sa bene fino a che puntone sia entusiasta, specie perché i contorni di questa notorietà riscossa in Austria sembrano il frutto di una storia shakespeariana del Seicento. Ambrosi ha postato su Instagram delle immagini amorose in spiaggia col suo fidanzato. Niente che non faccia il 99% degli utenti social. Alla stampa austriaca però la cosa è interessata particolarmente perché il Romeo in questione è Georg Dornauer, vicegovernatore del Tirolo e uno dei principali esponenti di Spö, il partito socialdemocratico. Kronen Zeitung e Heute, allora, hanno sparato un paginone dedicato alle «debolezze» di Dornauer, caduto nella tela ammaliatrice della «pericolosissima lady nera» del partito di Giorgia Meloni. I due, per la cronaca, si conoscono dal 2019, quando si ...