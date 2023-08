Guardiola ricorda Mazzone con una maglietta speciale | “È stato un padre”

Leggi su tpi

(Di domenica 20 agosto 2023) Anche Pepha volutore Carlo, l’allenatore della Serie A morto ieri all’età di 86 anni. Il tecnico del Manchester City, campione d’Europa in carica, ha voluto omaggiare in modo particolare il suo vecchio allenatore e mentore. Dopo la partita contro il Newcastle (vinta 1-0), Pep si è presentato nella classica intervista post match con unache raffigura la famosa corsa disotto la curva dell’Atalanta dopo il 3-3 segnato dal suo Brescia. “È un giorno triste, per me e per la mia famiglia – ha detto-. Quando sono arrivato in Italia,come unper me. Èuna leggenda per il calcio italiano, ha avuto un grandissimo impatto su tutti, dai calciatori ...