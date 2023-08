... da Totti a, i campioni allenati dal tecnico La cronaca di Udinese - Juventus Alla Dacia Arena la Juventus batte 3 - 0 l'Udinese. I bianconeri si portano in vantaggio dopominuti: ...... dopo aver concluso la sua esperienza ultradecennale col Barcellona, Josepgiunse in ... a causa della squalifica per doping per essere risultato positivo al nandrolone incircostanze, è ...Io ho avuto la fortuna di averlo peranni e di ricordi ne ho tanti. Lui era amato e apprezzato ... 'Quando sono arrivato a Brescia non mi aveva voluto lui direttamente, così comee altri ...

Guardiola e due italiani in lizza per il premio “Allenatore dell’anno Uefa” ItaSportPress

Carlo Mazzone si è spento nella giornata di ieri all'età di 86 anni. L'ex allenatore ha lasciato un vuoto nel cuore di tutti gli appassionati di calcio e in… Leggi ...Il tecnico del City ha esibito la maglia che raffigura l'iconica corsa di "Sor Carletto" verso la curva dell'Atalanta dopo il gol del pareggio di Baggio in un match del 2001 ...