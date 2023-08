(Di domenica 20 agosto 2023)ha commentato la vittoria dell’contro il Monza per 2-0. Marcus, a detta sua, ha giocato una grande bella partita BUONA PARTENZA ? Francesco, ospite negli studi di Sport Mediaset XXL, si esprime sulla vittoria nerazzurra all’esordio: «contro il Monza? I nerazzurri sono stati in partita, hanno dominato, hanno fatto tirare poco il Monza. Vittoria 2-0 meritata, partenza buona.mi è piaciuto pere determinazione, è più una seconda punta. Quando troverà la soluzione migliore peragire al meglio con Lautaro Martinez diventerà un giocatore importante. Il Monza ha fatto pochino. L’ha dominato il gioco, ha avute tante palle-gol. Con la fascia da capitano Lautaro si è ...

...Supercoppa Italiana con il formato a quattro squadre (con le semifinali Napoli - Fiorentina e... oltre al confermatissimo appuntamento di SportMediaset XXL con Mino Taveri e Ciccioalle ...Francesco, ex giocatore, ha parlato a Radio Sportiva del mercato dell'e de suo possibile prossimo attaccante Francesco, ex giocatore, ha parlato a Radio Sportiva del mercato dell'e de suo possibile prossimo attaccante. PAROLE - "L'sta ...... più la nuova Supercoppa Italiana in versione final four con, Fiorentina, Lazio, Napoli che ... studio condotto da Monica Bertini, con Franco Ordine, Ciccio, Massimo Paganin, Daniele ...

Graziani: «Inter dominante. Thuram Impegno e determinazione!» Inter-News.it

RIETI - La 31^ edizione della Scopigno Cup World Football Tournament Under 17 è stata presentata questo pomeriggio a Rieti presso la sala ...In un intervento ai microfoni di Radio Sportiva, Ciccio Graziani si è scagliato contro un calciatore del campionato italiano.