Grandi storie d’amore royal | Peter Townsend e la principessa Margaret | tra passione e scandalo

Leggi su amica

(Di domenica 20 agosto 2023)era appena stato a colloquio con re Giorgio VI per la posizione di equerry – scudiero – quando incontrò, per la prima volta, la figlia minore del sovrano,, all’epoca quattordicenne. Era il 1944. Tre anni dopo i due avrebbero condiviso un viaggio insieme lungo tre mesi, in Sudafrica. Lui, all’epoca sposato, come scudiero del re. Lei come giovane membro della famiglia reale. Ma visto che il compito diera quello di proteggere ladurante tutto iltour, i due passarono molto tempo insieme. Il modo ottimale per parlare, ascoltarsi, conoscersi. E, pian piano, innamorarsi. Fu così che, otto anni dopo, quella reciproca conoscenza si trasformò ...