Grande Fratello | parla un’iconica vincitrice | “Ormai nella Casa ci vanno cani e porci Alfonso Signorini? Non mi piace | per lui ci sono partecipanti di serie A e di serie B”

(Di domenica 20 agosto 2023)giornata di ieridelè intervenuta ai microfoni di Giada Di Miceli, nel corso della trasmissione Non succederà più in onda sulle frequenze di Radio Radio. Stiamondo di Cristina Plevani, protagonista della storica quanto inimitabile prima edizione del reality show. L’ex gieffina è stata a dir poco un fiume in piena! Alcune sue dichiarazioni però potrebbero trovare il consenso di gran parte del pubblico: Io credo che ilsia stato il primo reality in assoluto e comunque indimenticabile per quello. Che poi sia stato l’inizio di un nuovo modo di fare televisione discutibile o meno è un’altra parentesi, un altro discorso. L’ultimo reality io l’ho guardato le prime puntate e poi basta. Mi ...

Eleonora Giorgi anticipa: 'Ho scritto un film, voglio dirigerlo e interpretarlo' Non si ferma la nota attrice e regista che, dopo l'esperienza alVip ora è pronta per mettersi alla ......100 sceneggiature in 40 anni di carriera e grandi successi al cinema realizzati con il... Interprete de L'ispettore Coliandro, di film disuccesso come Song'e Napule e Ammore e malavita, ...Concorrenti: poche settimane ancora e la macchina del reality show s i metterà in modo. Chi entrerà nella Casa più spiata d'Italia Tra conferme e smentite, ecco il quadro della situazione in ...

Walter Nudo ha voluto ricordare la sua fortunata esperienza a L'Isola dei Famosi raccontando alcuni retroscena inediti. Attraverso un video pubblicato su TikTok, l'amato modello e attore, che ha ...Le accuse di tradimento, il giallo dell'anello di zaffiri, lo scontro su 700mila euro. È ormai una "guerra dei Roses" a 360 ...