Grande Fratello | Claudia Koll in lizza per entrare nel cast RUMOR

È stato uno dei protagonisti della scorsa edizione delVip , l'attore. Una partecipazione breve che si è chiusa in modo burrascoso per via dell'indifferenza degli altri concorrenti del reality alle sue sofferenze. Sulle pagine dell'ultimo ...Al contrario di suoRyad, noto presentatore televisivo, che viene rimproverato da chi lo circonda per il suo egoismo. Lo difende solo Moussa, che per lui ha unaammirazione. Una sera ...... sembra che i piani alti di Cologno Monzese abbiano deciso di anticipare l'avvio del programma a lunedì 11 settembre , giorno in cui dovrebbe partire anche la nuova edizione del, e ...

Riavvicinamento inaspettato per una storica coppia del Grande Fratello. Di chi si tratta Di Angelica Livraghi e Ferdinando Giordano, i due ex concorrenti dell’undicesima edizione del reality. Il GF ...Intervistata su Radio Radio, la 51enne ha spiegato di non apprezzare più il reality che lei per prima aveva vinto: «Ora per risultare simpatica devi litigare. E non amo Signorini» ...