Gp Austria | vittoria di Vietti in Moto2

Celestino Vietti (Fantic) ha vinto il gran premio d'classe Moto2. Il pilota piemontese ha preceduto lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm), leader della ... Per Vietti è la primadella stagione, ...Alle 14 va in scena il GP d', che chiude un weekend spettacolare: dopo la pole e lanella Sprint, l'uomo da battere è Pecco Bagnaia, che cerca un ulteriore allungo nel Mondiale. Ma attenzione alla KTM e all'...Grandedi Vietti in Moto2: secondo Acosta, 7° Arbolino. Deniz Oncu vince la gara della Moto3 al termine di un ultimo giro spettacolare in, 2° Holgado, 3° Sasaki, 6° Rossi. Gran finale alle ...

Moto3 GP Austria: vittoria di Oncu La Gazzetta dello Sport

Celestino Vietti trionfa nel Gran Premio d’Austria. Il portacolori della Fantic Racing, partito dalla terza posizione, ottiene la quarta vittoria in Moto2: non saliva sul podio dalla sua vittoria in ...Seconda vittoria per il turco che ha approfittato della battaglia Holgado-Sasaki per beffarli entrambi, finale molto bello ...