Golpe in Niger | migliaia in piazza a Niamey a sostegno giunta e contro Francia

(Di domenica 20 agosto 2023), 20 ago. (Adnkronos) -di persone si sono riversate per le strade di, in, per manifestare il loroal Consiglio nazionale per la difesa della patria formato dei militari golpisti. ''No alle sanzioni'', ''Abbasso la!'', ''Fermare l'intervento militare'' sono alcuni degli slogan che sono stati letti nella capitaleina, come riporta Le Monde. Durante la manifestazione sono anche state sventolate bandiere russe, come ha riferito il corrispondente della Ria Novosti. Il leader golpista del, Abdourahamane Tchiani, ha annunciato che intende creare un governo di transizione che restarà in carica ''non più di tre anni''. Lo ha dichiarato lo stesso generale in un discorso trasmesso dalla televisione di ...

...ha annunciato che le forze dei paesi Africani occidentali sono pronte a intervenire in'... Infine, la delegazione ha incontrato il deposto presidente Mohamed Bazoum , tenuto prigioniero dal...TUNISI " Alla fine il generale Abdourahamane Tiani ha parlato. Il nuovo uomo forte del, dopo ilmilitare dello scorso 26 luglio, ha pronunciato un discorso alla tv nazionale, nella tarda serata di sabato. E non è stato per niente incoraggiante, come in tanti, invece, a ......occidentale (Ecowas) giunta oggi a Niamey per cercare di trovare una soluzione diplomatica alla crisi inha incontrato il deposto presidente Mohamed Bazoum, tenuto prigioniero daldel 26 ...

Niger, il leader golpista: “Non vogliamo il potere. La transizione durerà 3 anni” Il Fatto Quotidiano

La situazione politica in Niger continua a preoccupare tutta la comunità internazionale, compreso il Vaticano. Il Paese africano, ...