Golpe in Niger | migliaia in piazza a Niamey a sostegno giunta e contro Francia

(Di domenica 20 agosto 2023) Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Niamey, in Niger, per manifestare il loro sostegno al Consiglio nazionale per la difesa della patria formato dei militari golpisti.

''Abbiamo ritirato temporaneamente il personale britannico dal. La nostra ambasciata adesso sta lavorando da remoto'', si legge in una nota del ministero degli Esteri britannico. Londra ha ......ha annunciato che le forze dei paesi Africani occidentali sono pronte a intervenire in'... Infine, la delegazione ha incontrato il deposto presidente Mohamed Bazoum , tenuto prigioniero dal...TUNISI " Alla fine il generale Abdourahamane Tiani ha parlato. Il nuovo uomo forte del, dopo ilmilitare dello scorso 26 luglio, ha pronunciato un discorso alla tv nazionale, nella tarda serata di sabato. E non è stato per niente incoraggiante, come in tanti, invece, a ...

Niamey, 20 ago. (Adnkronos) - Migliaia di persone si sono riversate per le strade di Niamey, in Niger, per manifestare il loro sostegno al ...La situazione politica in Niger continua a preoccupare tutta la comunità internazionale, compreso il Vaticano. Il Paese africano, infatti, è sprofondato in ...