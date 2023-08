Gol Belotti | finalmente il Gallo! A segno in campionato dopo più di un anno

(Di domenica 20 agosto 2023) Gol, interrotta la maledizione dell’attaccante giallorosso, che tornaa segnare nel massimo(Inviato all’Olimpico) – Un, tre mesi e 19 giorni. Tanto è durato il digiuno di Andreain Serie A, che non segnava dal primo maggio 2022 in occasione del 3-1 con cui il Torino battè l’Empoli. Una maledizione che il numero 11 della Roma ha interrotto al 16? del primo tempo nel match contro la Salernitana.

Ecco le formazioni ufficiali:ROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola;, El Shaarawy SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa;

La Roma scende in campo per la prima gara ufficiale dell'anno. I giallorossi affrontano la Salernitana guidata da Paulo Sousa. I campani nella passata stagione erano riusciti a strappare un pari ...Squalificato come Dybala e Pellegrini, Mourinho si affida in attacco alla coppia Belotti-El Shaarawy. Debutto dall'inizio per i nuovi acquisti Aouar e Kristensen ma non Ndicka (gioca Llorente).