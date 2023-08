Gli italiani scappati senza pagare | i titolari del ristorante in Albania | «Meloni? È una buona madre severa» 

Leggi su corriere

(Di domenica 20 agosto 2023) Sui profili delalbanese Guva Mangalem un post sugli 80 euro ricevuti per il conto non saldato dai turisti: «Ringraziamo di cuore Giorgia, una vera signora». Una foto mostra le banconote conservate in un barattolo come «ricordo» (ma anche «contro il malocchio»)