Gli elogi del Telegraph al nuovo Tottenham di Postecoglou e Vicario | senza più Kane Telegraph

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 20 agosto 2023) Manchester United –è stato uno dei primi big match della nuova stagione della Premier League, e gli Spurs hanno vinto 2-0. Ilè andato giù duro contro la squadra di Ten Hag. Questa seconda stagione doveva essere una nuova alba per il Manchester United. È stato un brutto pomeriggio per lo United a Londra, peraltro contro una squadra che pochi giorni fa è entrata nella nuova eraHarry. L’influenza che ha esercitato in questa squadra mancherà per molti anni, ed è stato un ottimo primo draft da Ange. Ha messo in campo una squadra giovane, audace, che ovviamente ha ancora tanta strada da percorrere. Il quotidiano sottolinea che dal 2020 gli Spurs stanno vivendo un cambiamento generazionale. Ilha ...