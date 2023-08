Giuntoli | 'Berardi? La Juve deve stare attenta | non commento l'operato del Sassuolo Su Kean e Vlahovic'

Come si concluderà la telenovelaL'attaccante del Sassuolo e della nazionale è finito nel mirino della Juventus. Piace molto a, che vorrebbe portarlo a Torino entro la fine della conclusione di questa finestra di ...Calciomercato Juventus, non è ancora detta l'ultima. Prima le ultime uscite e poi i rinforzi in attacco richiesti da Allegri. In dieci giorni possono succedere un sacco di cose. Anche perché le fasi ...... in primis, ci sono sei giocatori che potrebbero anche essere ceduti dall'accoppiata- ... ma potrebbe anche ricoprire un ruolo importante nella trattativa col Sassuolo per Domenico. ...

La Serie A 2023/24 è iniziata, ma il calciomercato non si ferma mai. Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, ha parlato a Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio di Udinese-Juventus.Cristiano GIuntoli, direttore della Juventus ... Siamo contenti e soddisfatti della squadra che abbiamo, contiamo di fare bene". BERARDI - "Non commentiamo l'operato degli altri club. Diciamo che ...