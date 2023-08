Giubileo | il 22 agosto parte il cantiere di piazza Pia | come cambia la viabilità del centro di Roma

(Di domenica 20 agosto 2023)– Da martedì 22partiranno i lavori suPia, l’area tra Castel Sant’Angelo e via della Conciliazione. L’avvio deldarà luogo a nuove modifiche sulla, dopo le prime variazioni che hanno interessato alcune inversioni di senso di marcia. Dalla notte di lunedì 21, infatti, verranno operati ulteriorimenti che saranno effettivi a partire dal mattino successivo. Cambioda martedì 22Venendo dal Lungotevere Prati, una volta fatto il giro di Castel Sant’Angelo, per raggiungere nuovamente il lungotevere, bisognerà seguire le nuove indicazioni, opportunamente installate nelle settimane scorse. In particolare: – daAdriana svolta obbligatoria a destra verso via delle Fosse di ...

...per portare avanti uno dei cantieri più rappresentativi delche contribuirà a migliorare la sicurezza stradale e a valorizzare al meglio una delle piazze più belle di Roma". . . 20...... apprezzato da visitatori e cittadini, sarà implementato nei prossimi anni con l'elaborazione del Piano di Mobilità Sostenibile e in vista degli importanti appuntamenti dele dei Centenari ...... 192023 - Nonostante non sia unda record sono significativi i numeri dei turisti, ...del Piano di Mobilità Sostenibile e in vista degli importanti appuntamenti dele dei ...

Giubileo, Piazza Pia: dal 22 agosto inizio cantiere e nuova viabilità Roma Capitale

Deviazioni autobus da martedì 22 agosto: Le linee 23, 40, 62, 280, 982 subiranno delle deviazioni in entrambe le direzioni, senza mai interrompere il ...Da martedì 22 agosto partiranno i lavori su Piazza Pia, l'area tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione, per realizzare l'opera capofila in vista del Giubileo: un sottopasso che renderà pedona ...