Giorgia Soleri in bikini | la foto che scatena l' indignazione | Non si può vedere | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 20 agosto 2023) Non c'è post di, più o meno provocatorio, più o meno "ardito", più o meno politico, che non finisca nel tritacarne dei commenti social. Inevitabile destino, per chi come lei ha usato Instagram come un megafono, fin dai tempi del chiacchieratissimo fidanzamento "aperto" con Damiano David, cantante e leader dei Maneskin (relazione finita qualche mese fa dopo la pubblicazione delledelle effusioni tra lui e un'altra ragazza). Così, dopo lain Senza veli (sapientemente censurato), l'attivissimane ha combinata un'altra. In vacanza con le amiche nel paradiso terrestre di Stromboli, si mostra come da tradizione in. Il seno stavolta è coperto, ma il pezzo di sopra risulta obiettivamente misero rispetto al décolleté esplosivo della giovane ...