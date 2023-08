Germania | proposta choc per bambini disabili | “Scuole separate | sono un limite per gli altri studenti”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 20 agosto 2023), la: “per i”. Ha alzato un polverone la dichiarazione di Björn Höcke, leader della destra radicale tedesca dell’Afd in Turingia, secondo il quale: “Con loro in classe ci sarebbero dei limiti per i nostri”. Il politico ha di fatto dichiarato guerra a quello che lui definisce ed etichetta come “ideologia inclusiva” nell’ambito scolastico. A tutto questo lui si oppone, proponendo una sorta di isolamento, in classe, delle persone contà fisiche o psichiatriche. Secondo Björn Höcke sarebbero un “fattore di stress” per gli. Contro queste dichiarazioni è insorta l’Associazione tedesca dei genitori cattolici Ked, che ha ...