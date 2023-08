Generale Roberto Vannacci sull' uranio impoverito | Militari italiani esposti a radiazioni in Iraq

E' un post su Twitter del leader di Forza NuovaFiore , che invita il, fresco di rimozione dall'Istituto geografico militare per le polemiche generate dal suo libro Il mondo al ..."In un mondo libero si scrive ciò che si pensa". Giovanni Donzelli non difende direttamente i contenuti del discusso libro delVannacci, ma il suo diritto di esprimere le proprie idee. "Non entro nel merito. Se qualcuno si sente offeso ci sono gli organismi preposti. Ma non spetta a me dare un timbro di bontà ...... afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli, in merito alle frasi contenute nel libro delVannacci , in un'intervista al Corriere della ...

“Il mondo al contrario”, il generale Vannacci: “Lotto contro il pensiero unico” Sky Tg24

In occasione delle elezioni suppletive a Monza il gruppo di estrema destra Forza Nuova ha proposto la candidatura a Roberto Vannacci, il generale ...Il capo organizzazione di FdI sul libro del generale. Le parole su Egonu "La nostra responsabile Immigrazione ha la pelle più scura di quando io ...