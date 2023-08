ha confermato la sua intenzione di lavorare per essere una giocatrice più offensiva. Anche ... "Sto cercando di essere più offensiva maè facile applicare costantemente questo piano contro Iga.La polacca stata infatti eliminata da Coco(7) per 7 - 6 (7/2) 3 - 6 6 - 4 in 2h52' di gioco. ... Purtroppoabbastanza per lei, con la padrona di casa che nell'ultimo set ha chiuso la partita ...NEL TERZO SETTREMA E VA IN FINALE Qualche errore di dritto di troppo di Guaff in avvio di terzo set: gli scambi si allungano e Swiatek sembra aver ritrovato lo smalto migliore per far la ...

Gauff: "Non volevo il record negativo di Monfils contro Djokovic" SuperTennis

Coco Gauff è felicissima di aver rotto il ghiaccio con Iga Swiatek al Western&Southern Open di Cincinnati. Questa vittoria le dà tantissima fiducia. D: Bella impresa Coco, la tua prima volta contro ...“La sfida sarà riuscire a riposare pur vivendo l’atmosfera del torneo. Prima di Flushing vorrei andare a Broadway e magari mangiare l’aragosta, che però sarebbe bene evitare...” ...