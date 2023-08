Gauff-Muchova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Cincinnati 2023

(Di domenica 20 agosto 2023) Cocose la vedrà contro Karolinanell’ultimo atto del WTA 1000 di(Stati Uniti), torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Entrambe si sono portate a casa in tre set una grande semifinale. La diciannovenne statunitense ha battuto la numero uno del mondo Iga Swiatek mentre la ceca ha sbarrato la strada alla bielorussa Aryna Sabalenka. Sarà, complice anche il recente trionfo in quel di Washington, a partire leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers. Attenzione, tuttavia, alla finalista in carica del Roland Garros, che dopo l’exploit parigino sta dimostrando di riuscire a mantenere alta l’intensità del proprio tennis. Tra le due sarà il primo scontro diretto della carriera a qualsiasi livello. Per entrambe vincere vorrebbe ...

L'atleta ceca propone un gioco d'altri tempi e confonde la bielorussa, determinata all'inizio ma in calo nella seconda metà del match. Ora la finale domenica con CocoK.b. [2] A. Sabalenka b. 6 - 7(4) 6 - 3 6 - 2 Karolinasi regala la prima finale in un Master 1000 superando in semifinale, come due mesi fa a Parigi , per 6 - 7(4) 6 - 3 6 - 2 ...In finale,affronterà la vincente del match- Sabalenka .Il programma prevede alle 17 ora italiana Swiatek contro Cori, alle 19.30 Sabalenka contro Karolina. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta su SuperTennis e SuperTenniX. ...

Non ci sono state sorprese nelle due semifinali del Masters 1000 di Cincinnati ed ecco quindi che a contendersi il titolo nell'ultimo atto di oggi saranno Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, ovvero i pri ...Coco Gauff è felicissima di aver rotto il ghiaccio con Iga Swiatek al Western&Southern Open di Cincinnati. Questa vittoria le dà tantissima fiducia. D: Bella impresa Coco, la tua prima volta contro ...