Gatto ferito | il centro di Perugia si anima di soccorritori per il povero micio

Giovedì 19 agosto, i volontari sono intervenuti per salvare un altro gabbianoda un'esca ... Per sostenere l'Anpana Livorno, è possibile diventare soci o volontari, adottare un cane o un......cane rimasto sordo esotto i bombardamenti in Ucraina X Michelle Hunziker ciclicamente mostra su Instagram i suoi due barboncini: Lilly e il figlio Leone. Mentre la figlia Aurora ha un...

Perugia, 20 agosto 2023 – Un improvvisato gruppo di soccorso per aiutare un povero gatto caduto da una finestra nel centro storico di Perugia, in via Oberdan. Un sabato sera agostano a Perugia che poc ...