Gasperini De Ketelaere? Presto accostamento Ilicic

(Di domenica 20 agosto 2023) "Ma è un ragazzo che mi piace e che ha le qualità". REGGIO EMILIA - "Adesso l'Atalanta ha anche la possibilità di inserire della gente fresca che arriva da stagioni non fortunatissime come Scamacca e De, sono indubbiamente dei profili che mi piacciono molto. Speriamo di fare bene. De Ketel

Le dichiarazioni di Dedopo aver segnato il suo primo goal in Serie A portando l'Atalanta alla vittoria contro il Sassuolo Ai microfoni di DAZN, l'attaccante dell'Atalanta Deha rilasciato delle dichiarazioni dopo il suo primo goal con la maglia nerazzurra contro il Sassuolo. LE PAROLE - "Ho aspettato a lungo sensazioni come ...Commenta per primo Ecco le prime parole di Charles De, autore del gol che ha sbloccato Sassuolo - Atalanta . Le ha rilasciate a Dazn . ' Ho ... Mi piace il modo di giocare di, sono ...Esordio contro un avversario tosto come sempre sa essere l'Atalanta diche la partita l'...Missori al posto di Mattias Vigna mentre per l'Atalanta fa il suo esordio in nerazzurro De...

Al Mapei Stadium la Dea di Gasperini passa con le reti del belga, arrivato dal Milan, e di Zortea su assist di Adopo ...L’allenatore dei nerazzurri, intervenuto a ‘DAZN’, sembra dare la sua ‘benedizione’ al trasferimento: “Se è all’Atalanta, lo faccio giocare. Con Zapata, come con Muriel, non mi metterò mai contro le ...