Gasperini | «Buona la prima | non era facile | va dato grande merito a tutti»

...per primo Gian Piero, allenatore dell'Atalanta , ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Sassuolo. MATCH - 'Il primo tempo è stato equilibrato , nel complesso è stata una...Nel recupero Zortea fa 2 - 0 e primi tre punti per la squadra di. Nella prima frazione, ritmi blandi, con l'Atalanta più intraprendente in avanti: i bergamaschi collezionano una...la prima per l' Atalanta : i ragazzi diespugnano il ' Mapei Stadium ', battendo il Sassuolo per 2 - 0 grazie alle reti di De Ketelaere e Zortea . Il tecnico nerazzurro ha commentato ...

Gasperini: «Buona la prima, non era facile: va dato grande merito a ... L'Eco di Bergamo

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini si gode la bella prestazione di De Ketelaere che ha deciso la sfida contro il Sassuolo ...Dopo l’ottimo esordio in campionato il Napoli continua a pensare ... L'Atalanta affronta una sfida impegnativa nella prima di campionato, e il tecnico Gasperini deve destreggiarsi tra infortuni e ...