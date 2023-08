Ma è necessario avere dei ricambi di valore: ecco perché Garcia hauna delle sue riserve. Zanoli non si muove da Napoli: parola di GarciaSta per cominciare il periodo più frenetico del ...Insomma un pronostico chiuso,, le quote dei bookmaker che non danno scampo. Frosinone - Napoli di sabato (ore 18,30 il fischio d'inizio) dunque appare già scritta. Ma il calcio non è una ...AEK Atene - Dinamo Zagabria è un match valido per il terzo turno di qualificazione alla Champions League e si gioca sabato alle 20:45: pronostici. In uno stadio Maksimire senza tifosi, martedì scorso l' Aek Atene si è aggiudicato il primo round (1 - 2) della sfida con la Dinamo Zagabria , valida per l'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima ...

Garcìa lo ha blindato, ma Zanoli può partire: l’ipotesi Spazio Napoli