Gabriele Esposito | da “X Factor” al Festone

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiGiornate sempre più intense per ildi Grottaminarda. Il programma di oggi, domenica 20 agosto, prevede tanti appuntamenti ed il clou, questa sera, con il concerto di, artista napoletano reso noto dal talent “X”. A portare sin dalle prime ore del mattino l’atmosfera di festa in giro per le strade cittadine e poi con il matinée sul corso Vittorio Veneto, è stata questa volta la Banda Musicale Città di Conversano. Questa sera l’orchestra bandistica tornerà alle 20,30, in piazza Fontana per il tradizionale e seguitissimo spettacolo musicale. Momento molto sentito dai centauri e da molti cittadini, la deposizione della corona di fiori al “Motolito”, un pensiero commosso alle vittime della strada sull’unico monumento del Sud Italia dedicato ai motociclisti che ...