“Fuipiano | manca del tutto la manutenzione lungo la Provinciale 18”

(Di domenica 20 agosto 2023) Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviataci da un cittadino diper segnalare il grave stato di assolutanza didella SP 18. Buongiorno, da anni lo stato di degrado del manto stradale è a un livello inaccettabile sotto ogni punto di vista. Lo stato di pericolosità è altissimo sotto ogni profilo. Lo stato di degrado della segnaletica orizzontale è pietoso, inesistente. L’assenza di segnaletica che vieti il transito ai mezzi pesanti che ne deturpano ulteriormente il dissesto è evidente e, gli stessi mezzi, circolano impuniti senza nessun problema. Le segnalazioni da me inviate alla Provincia di Bergamo dettagliano una serie di interventi inutili apportati che, oggettivamente non modificano nella sostanza effettiva, il fatiscente stato dei fatti. Le ultime notizie in merito a importanti lavori sulle strade ...