Frosinone-Napoli | la denuncia del consigliere regionale Di Fenza | «Rincorsi | offesi e minacciati da un gruppo di tifosi locali»

Dopo la vittoria sul, per iliniziano i giorni più caldi della sessione estiva di calciomercato . A ribollire nell'ambiente azzurro è soprattutto il centrocampo . Oltre all'imminente arrivo di Gabri Veiga ...... 15 reti per la Dea, al pari del. Il Sassuolo è la squadra che ha realizzato più gol su ...per un affaticamento muscolare e non sarà convocato per la prima sfida di campionato contro ilNon a caso il" come scritto qualche settimana fa " sta procedendo a una serie di rinnovi ... Come Ancelotti rinunciò a Jorginho, Lobotka a(soprattutto nel primo tempo) è stato ...

Osimhen pagelle Frosinone-Napoli: voti e prestazione da urlo - calcionapoli24.it mobile CalcioNapoli24

Il Napoli completa un’altra operazione di mercato ... infatti, è stato subito girato al Frosinone con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2024.E' la denuncia del consigliere regionale della Campania Pasquale Di Fenza che segnala un "tentativo di aggressione" ai danni suoi e di un suo amico, ieri, al termine della partita Frosinone-Napoli, ...