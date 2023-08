Francesca Sorrentino frequenta il single Lollo? Lei svela la verità

... voce e chitarra / Antonio Fresa: pianoforte / Daniele: contrabbasso / Bruno Marcozzi: ... La Traviata, La Boheme, Aida, Il barbiere di Siviglia De Blasi- Martucci Maria Pia - ...Tempo di confessioni per. A poche settimane dalla fine di Temptation Island , l' ex fidanzata di Manuel Maura ha fatto un bilancio della sua esperienza nel villaggio e svelato la verità sul video "...In un'aperta confessione su Instagram,, celebre al pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione al reality show Temptation Island 2023 insieme al suo fidanzato Manuel Maura , ha recentemente ammesso di nutrire ...

Manuel Maura e Francesca Sorrentino, di nuovo insieme dopo ... Tag24

Debora Parigi | 12 Agosto 2023 Rispondendo alle domande dei fan, Francesca Sorrentino ha parlato del suo ex Manuel Maura e se tornerà mai con lui (Novella 2000) Temptation Island Francesca Sorrentino ...La protagonista di Temptation Island ha confermato nelle Ig Stories che Alessia l'ha rimossa dal suo account: amicizia al capolinea ...