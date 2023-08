(Di domenica 20 agosto 2023)ieri non è entrato nel corso di Inter-Monza a San Siro, limitandosi ad allenarsi a bordocampo per farsi trovare pronto. Ipresenti allo stadio però non gli hanno fatto mancare. FIDUCIA – Stefanoalla fine potrebbe restare all’Inter, idealmente nel ruolo di “sesto centrocampista” a disposizione di Simone Inzaghi. Insomma, quello che nelle idee della dirigenza avrebbe dovuto fare Lazar Samardzic una volta firmato con i nerazzurri. Saltato l’affare con il serbo, cresce sempre di più l’idea di mantenere il centrocampista italiano, e la fiducia parte soprattutto dai sostenitori nerazzurri che ieri hanno esposto uno striscione allo Stadio: «Fiducia in Stefano!». Il centrocampista ha immediatamenteto con un saluto direttamente dal campo, e questa ...

... quanto imbarazzante dirigente dell'area ambiente della regione Lazio, Vito Consoli (nellain ... Riesame con modifiche dell'AIA aidell'art. 29 - octies del D. Lgs. n. 152/2006 - Pratica n. ...Mazzone che corre come una furia sotto la curva avversaria, ledi quei momenti sono tra le più ... Lo sapeva vedere un calciatore come quando disse adi non prendere Litmanen, che tanto c'...... accompagnandolo con lain bianco e nero della presentazione al Cagliari nel '91 : Cellino ... Oppure quando in precedenza, dopo aver seguito il presidentee la moglie fino a Lugano, dove ...

FOTO – Sensi sente il supporto dei tifosi e ricambia l’affetto: «Grazie!» Inter-News.it

Sensi è carico, così come i suoi compagni nerazzurri, per iniziare ufficialmente la prossima stagione di Serie A! Manca pochissimo per l’Inter che ospiterà il Monza. FOTO - Stefano Sensi, salvo stravo ...Stefano Sensi è in bilico, il suo futuro è ancora incerto. La Curva Nord si è esposta in modo chiaro su Instagram con una particolare storia, abbastanza eloquente. DUBBI – Stefano Sensi è stato il mig ...