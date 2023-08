(Di domenica 20 agosto 2023) In-Monzaparte dalla panchina. Poi Inzaghi lo inserisce nel secondo tempo e gli permette di esordire a San Siro. Il calciatore esprime la propria gioia sui social. INIZIO – Davideaveva tanto desiderato questo momento: indossare la maglia dell’e scendere sul prato di San Siro. Il tutto si è materializzato stasera, nella primissima gara stagionale nerazzurra, terminata nel migliore dei modi. L’vince contro il Monza per 2-0 eesordisce, partendo dalla panchina, nel secondo tempo della gara. Sul proprio profilo Instagram l’ex Sassuolo esprime la propria contentezza: «Uninizio, in casa, davanti alla nostra gente. Felicissimo di». Davide ...

... Dimarco (21' st Carlos Augusto); Thuram (21' st Arnautovic), Lautaro Martinez (34' st). ...FOTOGALLERY Continua gallery %srimanenti Sport Consigli fantacalcio, gli attaccanti da ......- campionato di calcio serie A / Inter - Lazio /Daniele Buffa/Image Sport nella: Simone ... Carlos Augusto,e Monza "Il Monza è una squadra molto organizzata e che l'anno scorso ci ha ...Commenta per primo A far aumentare le già torride temperature di questo Ferragosto ci ha pensato Chiara. La sorella del nuovo giocatore dell'Inter , Davide, ha postato dellesui suoi social che sono diventate subito virali. Prima in costume bianco, poi con un vestito nero scollatissimo, ...

FOTO – Frattesi: «Inter, grande inizio! Felice di questa prima volta» Inter-News.it

Fabio Capello ha stilato la sua personale griglia di partenza sul campionato che prende ufficialmente il via oggi ...Davide Frattesi, centrocampista dell'Inter, nel matchday programme nerazzurro ricorda il momento dell'approdo a Milano: "Per me è stata ...