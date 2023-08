Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta | le scelte dei due allenatori

(Di domenica 20 agosto 2023) Gli schieramentidiper la 1° giornata di campionato di Serie A 2023/2025. Ecco lesi affrontano per la prima giornata di Serie A. Ecco ledel match.: LE(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti, Viña; M. Lopez, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All: Dionisi.(3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.

Ecco le:ROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1): Ochoa; ...Alle 17.30 scenderanno in campo Eintracht Francoforte - Darmstadt. Sono state diramate le, tra i titolari anche Jasper Lindstrom. Il danese accostato al Napoli è regolarmente in campo schierato nel tridente d'attacco. CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Ledi Sassuolo - Atalanta, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio alle 18:30 al Mapei Stadium. Senza Berardi, accostato alle voci di mercato, Dionisi punta ...

La Roma giocherà con Rui Patricio in porta. La difesa è la stessa dello scorso anno a parte Ibanez che è partito in direzione Arabia Saudita: Mancini, Smalling e Llorente. Kristensen e Spinazzola ...Le formazioni ufficiali scelte da Dionisi e Gasperini per la gara tra Sassuolo e Atalanta Riparte il campionato anche di Sassuolo e Atalanta. La sfida tra le due squadre, valida per la prima giornata ...