Formazioni ufficiali Lecce-Lazio | le scelte dei due allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 20 agosto 2023): ledei duein vista del match in programma alle ore 20.45 al Via del Mare Comunicate ledi, match in programma alle 20.45 di questa domenica di Serie A.(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Dorgu; Rafia, Ramadani, Gonzalez; Alqmqvist, Strefezza, Banda. All.: D’Aversa(4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Adamonis, Furlanetto, Hysaj, Gila, Casale, Pellegrini, Vecino, Rovella, Basic, Isaksen, Castellanos, Pedro. All.: Sarri.