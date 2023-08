Formaggio fatto in casa | non uso caglio | non uso limone

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 20 agosto 2023) In un articolo precedente abbiamo parlato delle foglie di fico e delle loro innumerevoli proprietà, abbiamo visto insieme come preparare un olio, ottimo per condire pietanze e che aiuta a regolare il glucosio e i trigliceridi nel sangue e combattere il sovrappeso. Vi starete chiedendo: che cosa c’entra il fico con ilin? C’entra eccome! Mia nonna usava il latte che fuoriesce dalla raccolta del frutto comeper fare il. Vediamo insieme come fare!incon latte di fico 1 lt e mezzo di latte intero di vaccino o capra 3 – 4 gocce di latte di fico sale q.b. Procedimento: Come prima cosa preleviamo le nostre goccine di latte di fico, ne serviranno 3 o 4 che ricaveremo dalla raccolta di due ...