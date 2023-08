Forino corre in ricordo di Elena e per la ricerca Foto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSi è rinnovata anche quest’anno la manifestazione di beneficenza “indi”, organizzata dalla famiglia della giovane scomparsa nel 2020, con il patrocinio morale del Comune di, per ricordare il meraviglioso sorriso die contribuire alla. Era il 29 Dicembre 2020 quandoEsposito a soli 30 anni fu sconfitta da un male incurabile. Ragazza solare, mamma esemplare di tre splendidi bambini, ile la luminosa scia della ragazza è rimasta nel cuore di tutti i forinesi. E per quello che dal quel momento si sono susseguite varie manifestazioni non solo per ricordare la giovane, ma anche per fare qualcosa per contribuire allaper ...