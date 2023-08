Fiorentina | Arthur entusiasta | «Continuiamo così!»

(Di domenica 20 agosto 2023) Le parole didopo la vittoria di ieri sera dellacontro il Genoa: «Ottimo inizio,» Laha iniziato subito con un netto 4-1 contro il Genoa. Dopo la vittoria il neo acquistoha commentato così la partita su Twitter. Di seguito le sue parole. Inizio perfetto! Gran lavoro di tutta squadra per fare il primo passo,#ForzaViola pic.twitter.com/GqeNVWZpTI —Melo (@hromelo) August 19, 2023 «Inizio perfetto! Gran lavoro di tutta squadra per fare il primo passo,

Italiano (all.) 8 Pronti, via, ed è subito la sua Fiorentina. Anzi, meglio ancora, ché così incisiva l’anno scorso di frequente non lo è stata. E può sorridere. P. Terracciano 6,5 Più che altro è chia ...Intervistato dai canali ufficiali della Fiorentina, Daniele Pradè, ds dei gigliati, ha tirato una frecciata alla Juventus parlando di Arthur: "Mi ...